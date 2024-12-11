خامنئي يحذر من "قنبلة" في العراق وسوريا ويتحدى: محور المقاومة سيشمل المنطقة

شفق نيوز/ حذر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، يوم الأربعاء، مما وصفه بـ"قنبلة" في العراق وسوريا، مؤكداً أن محور المقاومة سيشمل كافة مناطق الشرق الأوسط.

وفي كلمة نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، شدد خامنئي على أن تنظيم داعش يعد "قنبلة" لزعزعة الأمن في المنطقة، من العراق إلى سوريا، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو زعزعة أمن الجمهورية الإسلامية.

وأضاف خامنئي أن إيران لن تسمح بالمساس بأمن المنطقة، مؤكداً أن قواته في العراق وسوريا وجدت لحفظ أمن الأماكن المقدسة ولمنع زعزعة الاستقرار.

كما تناول تطورات الوضع في سوريا، مشيراً إلى القصف الإسرائيلي "المدعوم أمريكياً"، معتبراً أن الأميركيين هم طرف في العدوان على سوريا وأنهم شاركوا في تدمير بنيتها التحتية.

وفيما يخص حزب الله والفصائل الفلسطينية، أكد خامنئي على صمود هذه القوى في مواجهة الضغوط والمؤامرات، قائلاً إن المقاومة ستزداد قوة مع ازدياد الضغوط، كما أشاد بالقوة المتزايدة لحزب الله، مشيراً إلى أن هذه القوى أثبتت قدرتها على مواجهة "الضربات" التي استهدفتها.

وأضاف خامنئي: "كلما ازدادت الضغوط على المقاومة، زادت قوتها"، مؤكداً أن جبهة المقاومة ستتسع في المنطقة لتشملها كلها.

ونفى خامنئي تحليلات بعض الأطراف "التي تدعي ضعف إيران"، قائلاً: "إيران قوية وستصبح أكثر اقتداراً".

وأكد خامنئي على أن المقاومة تعني التصدي للولايات المتحدة في المنطقة، مشيراً إلى أن شعوب المنطقة أثبتت صمودها إلى جانب فلسطين رغم مرور 75 عامًا على احتلالها. وأكد أن "الرهانات على نسيان القضية الفلسطينية قد سقطت".