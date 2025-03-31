خامنئي يحذر ترامب: أي قصف لإيران سيقابل بصفعة قاسية

شفق نيوز/ وصف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، يوم الاثنين، اسرائيل بأنها "القوة الوكيلة الحقيقية" في المنطقة، فيما حذر أن أي استهداف لإيران سيقابل برد قاسي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خامنئي خلال خطبة صلاة عيد الفطر، إن "الكيان الصهيوني ينفذ مخططات المستعمرين ويرتكب الجرائم والإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى "اعتداءاته المتكررة على سوريا ووصوله إلى مشارف العاصمة دمشق".

وأضاف خامنئي أن "مواقفنا لم تتغير، وإذا قام الصهاينة بأي عمل عدواني، فسيتلقون ضربة قاسية"، مؤكداً أن "الشعب الإيراني سيكون على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي محاولة لإثارة الفتنة داخل البلاد".

وحذر خامنئي أن "الولايات المتحدة ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت بناء على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن".

وأكد خامنئي أن "الغرب يتهم الشباب الأحرار في المنطقة بأنهم ينفذون أجندات نيابية، بينما القوة الوكيلة الحقيقية هي الكيان الصهيوني الذي يعمل لصالح المستعمرين"، مشددًا على أن "إزالة هذا الكيان من المنطقة هي مسؤولية جماعية يجب على الجميع السعي لتحقيقها".