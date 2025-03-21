خامنئي يتحدى تهديدات ترامب: "ستتلقون صفعة قوية" إذا تحركتم ضد إيران

شفق نيوز/ أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة، أن التهديدات الأميركية لبلاده "لن تجدي نفعاً"، وذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وقال خامنئي في خطاب متلفز، إنه "على الأميركيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعاً في المواجهة مع إيران"، مشدداً على أن أي تحرك يضر بـ"الأمة الإيرانية" سيقابل برد قاسٍ.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد تقارير تفيد بأن ترامب وجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وسط تهديدات بعمل عسكري إذا لم تستجب طهران للمبادرة الأميركية.

وكان ترامب قد صرح في مقابلة تلفزيونية بأن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن "أمراً ما سيحدث قريباً جداً"، في إشارة إلى إمكانية التصعيد العسكري.