خامنئي: واشنطن وإسرائيل ستتلقيان ردا على ما يفعلانه ضد إيران و"ومحور المقاومة"

شفق نيوز/ حذر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم السبت، من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواجهان ردًا على سياساتهما وتحركاتهما ضد إيران و"محور المقاومة".

وأكد خامنئي، خلال لقائه مجموعة من طلاب المدارس والجامعات، أن إيران ستتخذ جميع الخطوات الضرورية لإعداد الشعب الإيراني لمواجهة الاستكبار العالمي، سواء على المستوى العسكري أو التسليح أو الشؤون السياسية.

وقال خامنئي: "الأعداء، بمن فيهم أمريكا والكيان الصهيوني، سيتلقون ردًا صارمًا على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة."

وتابع: ليعلم الأعداء أمريكا والكيان الصهيوني أنهم حتماً سيتلقون رداً قاسياً على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة.

واليوم، قال تقرير إخباري أمريكي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر المجلس الأعلى للأمن القومي يوم الإثنين الماضي بالاستعداد لمهاجمة إسرائيل، بعد أن صُدم بحجم الضرر الذي لحق بمنشآت حيوية في البلاد.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إيرانيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن خامنئي اتخذ هذا القرار بعد اطلاعه على تقرير مفصل من كبار القادة العسكريين حول حجم الأضرار التي لحقت بقدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران والبنية التحتية الحيوية للطاقة وميناء رئيسي في جنوبي البلاد.