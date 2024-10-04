خامنئي: المشكلة الأساس في المنطقة هي تدخل الأجانب فيها

شفق نيوز/ اعتبر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم الجمعة، أن المشكلة الأساس التي تواجه المنطقة هي وجود اسرائيل والتدخل الاجنبي فيها.

وقال خامنئي في خطبة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، إن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها، والنصر سيكون حليفها، مردفا بالقول، إن: المقاومة في غزة حيّرت العالم واعز الاسلام، لقد تلقى الاسلام في غزة بصدره كل أنواع الخبث.

وأضاف أن طوفان الاقصى أوصل عاما من المقاومة في غزة ولبنان الى أن يكون هاجسه الاهم حفظ وجوده وهو الهاجس نفسه الذي كان يساور هذا الكيان في سنواته الأولى منذ ولادته المشؤومة، قائلا إن: جهاد رجال فلسطني ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة الى الوراء.

وقال اية الله خامنئي ايضا إن: العامل الاساسي للحرب وانعدام الامن والتخلف في المنطقة هو وجود الكيان الصهيوني وحضور الدول التي تدعي انها تسعى الى احلال الامن والسلام بالمنطقة.

وقال إن: المشكلة الاساس في المنطقة هي تدخل الأجانب فيها، مشيرا الى أن دول المنطقة قادرة على احلال الامن والسلام فيها، وتحقيق هذا الهدف العظيم و المنقذ للشعوب يستلزم بذل شعوبها وحكوماتها الجهود في هذا المجال.