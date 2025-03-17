خامنئي: أمريكا مربكة أمام صمود اليمنيين

شفق نيوز/ أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الاثنين، أن الشعب اليمني "منتصر حتماً"، مشدداً على أن "المقاومة هي الطريق الأوحد" أمامه.

وجاء ذلك في تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وذلك في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقال خامنئي، إن "الشعب اليمني منتصر حتماً، والسبيل الأوحد هو المقاومة، فما أربك أمريكا وحلفاءها اليوم هو صمود الشعوب المسلمة، وهذا الصمود سيؤتي أُكُلَه".

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك أثناء وجودها في شمال البحر الأحمر، وفق ما ذكره بيان صادر عن الجماعة.

على الجانب الآخر، أفادت وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين بارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة لهم إلى 53 قتيلاً و98 جريحاً، في أعنف موجة تصعيد منذ بدء الضربات الأمريكية على الجماعة.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت الماضي، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.