خامنئي: ما قامت به القوات المسلحة اقل جزاء للكيان الصهيوني ولكن لن نتأخر ولن نتسرع

شفق نيوز/ أثنى المرشد الإيراني اية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، على القصف الصاروخي البالستي الذي شنته القوات المسلحة الايرانية مستهدفة به إسرائيل، متوعدا بضربات مماثلة لكن "دون تأخير وتسرع وانفعال".

وقال آية الله خامنئي في خطبة صلاة الجمعة في العاصمة طهران، إن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق بأن ينتفض أمام العدو المحتل، والقوانين الدولية تؤيد ذلك.

وأضاف أن الدفاع المستميت للشعب اللبناني عن الشعب الفلسطيني يحظى بالشرعية ولا يحق لأي أحد انتقاد دفاعهم على دخولهم في إسناد غزة

وتابع المرشد الإيراني بالقول، إن العمل الذي قامت به القوات المسلحة اقل جزاء للكيان الصهيوني الغاصب أمام الجرائم الفظيعة التي يرتكبها، ان ايران تنفذ أي مهام واي واجب بشكل قاطع وصلابة كاملة، العملية الإيرانية الأخيرة أيضاً شرعية وقانونية.

ومضى قائلا: نحن في أداء هذا الواجب لن نتأخر، ولن نقوم بالانفعال ولن نتسرع ولن نقصّر ونترك الامر لاصحاب الاختصاص العسكري.