خامنئي ردا على رسالة ترامب: خداع للرأي العام

شفق نيوز/ رد المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الملف النووي، بأنها "خداع للرأي العام"، مؤكدا أن التفاوض مع واشنطن لن يرفع العقوبات عن بلاده.

وقال خامنئي، خلال لقاء له مع طلبة الجامعات في إيران، إن "رئيس الولايات المتحدة يقول بأنه مستعد للتفاوض مع إيران، لكن دعوته للحوار ليس إلا خداعًا للرأي العام العالمي".

وأضاف "يريدون إظهار أنفسهم وكأنهم دعاة للحوار والسلام، بينما إيران ترفض، لكن لماذا إيران غير مستعدة للتفاوض، فليعودوا إلى أنفسهم لقد تفاوضنا معهم لسنوات، وعندما تم التوصل إلى اتفاق نهائي موقّع، جاء نفس هذا الشخص وأطاح به ومزّقه".

وتابع "في الداخل، هناك من يواصل الإلحاح على مسألة التفاوض ويقول لماذا لا تردون؟ لماذا لا تتفاوضون؟ لماذا لا تجلسون مع أمريكا؟ اجلسوا إلى طاولة المفاوضات، أقول بوضوح: إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن الحوار مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى ذلك، بل سيجعل العقوبات أكثر تعقيدًا".

وأكد "قبل أيام ايضا، ذكرت في اجتماع مع المسؤولين أن الإدارة الأمريكية تطرح مطالب جديدة، وشروطًا أكثر تعسفًا، وتوقعات متزايدة. لذا، فإن التفاوض معها لن يحل أي مشكلة، ولن يفتح أي عقدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن توجيهه رسالة إلى إيران للتفاوض بشأن الملف النووي، ومن المفترض أن يتم تسليم الرسالة لها عبر إحدى دول المنطقة.

وسبق لإيران، وأن نفت وصول أي رسالة لها من ترامب، قبل أن يتم الكشف عن وجود مبعوث سيسلمها لها، وسط أنباء أن تقوم الإمارات بهذا الدور.