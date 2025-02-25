خاص.. إدارة الشرع تكشف عن خطط واعدة للنهوض بالاقتصاد السوري

شفق نيوز/ أكدت وزارة الاقتصاد السورية، يوم الثلاثاء، سعي الحكومة السورية إلى إنعاش الاقتصاد من خلال تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى الخصخصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "هناك خططاً لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية مثل المطارات والسكك الحديدية والطرق".

وفيما يتعلق بقطاعات الاستثمار المستهدفة، أوضحت الوزارة، أن "الحكومة تركز على عدة مجالات رئيسة، ومنها:

الزراعة: تهدف الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مثل القطن، ومن ثم التوجه نحو التصدير.

الصناعة: تشمل خطط الخصخصة مصانع الزيوت، القطن، والأثاث، مع التركيز على تحديث هذه الصناعات وجذب الاستثمارات لتطويرها.

البنية التحتية: تسعى الحكومة إلى تطوير الموانئ، المطارات، والطرق من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين الخدمات وتعزيز التجارة.

دول تستثمر

وبالنسبة للدول التي قدمت يدها للاستثمار في سوريا، أشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن "العديد من دول الخليج العربي ودول أوروبية كمشارك رئيسي، لافتة إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية والأوروبية شهدت تحسنًا ملحوظاً في الآونة الأخيرة".

وعن التصدير الخارجي، نبهت الوزارة، إلى أن "الاقتصاد السوري يشهد تحديات كبيرة لعل ابرزها تدهور قطاعات الإنتاج بسبب الاضرار والتدمير الممنهج خلال السنوات الماضية بفعل سياسة وبطش نظام الأسد".

وخلصت وزارة الاقتصاد السورية، إلى القول، إن "الحكومة تعمل على تخفيف العقوبات الدولية وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، لجذب الاستثمارات وتحسين القدرة التصديرية، لكن ومع ذلك، ما تزال هناك حاجة إلى جهود كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الصادرات لمختلف القطاعات".