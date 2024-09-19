حوثيون ضمن ضحايا انفجارات "البيجر" في لبنان

شفق نيوز/ كشفت منصات التواصل، أن نحو 40 حوثيًّا سقطوا بين قتيل وجريح في لبنان، على خلفية انفجار أجهزة البيجر التي كانت بحوزة عناصر حزب الله اللبناني.

وتداول سياسيون وناشطون يمنيون، خلال الساعات الماضية، مقطعًا مرئيًّا، ظهر من خلاله أحد عناصر الحوثيين في اليمن، وهو يوجه رسالة إلى والدته وزوجته وأولاده، يطلعهم على ما جرى لهم.

وتحدث العنصر الحوثي، في تسجيله المرئي، بأن "هو و40 يمنيًّا آخرين، سقطوا جرحى في انفجار ، ظهيرة يوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت".

وذكر الحوثي، الذي ظهر وهو يعاني متأثرًا بجروح وإصابات متفرقة، بأنه: "يمكث في مستشفى الجامعة الأمريكية في لبنان، حيث يتلقى العلاج"، ومن الحديث الذي ذكره في سياق ظهوره، "مصرع شقيقه الصغير بعمر الـ20 عامًا".

حوثي يمني من ضحايا البيجر في لبنان .. المهم في المقطع هو كشفه لحقيقة وجود اعداد كبيرة من الحوثيين في لبنان للتدريب في معسكرات حزب الله..#جنوب_لبنان #معركة_ذات_البياجر pic.twitter.com/659Hdl9yzj — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) September 18, 2024

في سياق متصل، نشر موقع إخباري لبناني "ليبانون فايلز"، الاثنين الماضي، خبرًا مقتضبًا، أفاد من خلاله حصوله على معلومات تشير إلى وجود مقاتلين من الحوثيين ضمن صفوف حزب الله في بضع مناطق جنوبية في لبنان.

وجاء في نص الخبر "بحسب معلومات ليبانون فايلز، يتردد أن مقاتلين من الحوثيين يوجَدون مع عناصر حزب الله في مناطق جنوبية استعدادًا لأي معركة برية قد تشنّها إسرائيل، ليكونوا إلى جانب الحزب في المعركة التي قد تكون هجومية".

وشهد يوم الثلاثاء الماضي، سقوط مئات العناصر المنتمية لحزب الله اللبناني، في مواقع متفرقة من لبنان، جراء انفجارات متزامنة طالت أجهزة لاسلكية "البيجر" تمتلكها تلك العناصر.