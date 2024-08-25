حملة كامالا هاريس الانتخابية تنتعش بتبرعات تجاوزت نصف مليار دولار

شفق نيوز/ أكدت حملة نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إنها جمعت الآن 540 مليون دولار لتمويل معركتها الانتخابية بمواجهة المرشح الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ولم تواجه الحملة أي عقبات في إقناع أنصارها بالتبرع لتمويل الحملة، منذ إعلان الرئيس جو بايدن، في 21 تموز/ يوليو، تعليق حملته، وتأييد هاريس.

وقالت الحملة إنها شهدت زيادة في التبرعات خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي الأسبوع الماضي في شيكاغو، حيث قبلت كامالا هاريس وتيم والز، ترشيحهما.

وكتبت مديرة الحملة جين أومالي ديلون في مذكرة أصدرتها الحملة يوم الأحد: "قبل خطاب قبول نائبة الرئيس هاريس ليلة الخميس، تجاوزنا رسميا عتبة الـ500 مليون دولار مباشرة. وعقب خطابها مباشرة، شهدنا أفضل ساعة لجمع التبرعات منذ انطلاق الحملة".

كما أثبت ترامب أيضا أنه جامع تبرعات متمرس، لكن يبدو أن حملة هاري تفوقت على حملته التي تتلقى التبرعات منذ أشهر، بحسب "أسوشيتد برس".

وأعلنت حملة ترامب، والشركات التابعة لها في وقت سابق من هذا الشهر، أنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، أي أقل مما حصلت عليه هاريس خلال أسبوع من انطلاق حملتها للبيت الأبيض.

وأعلنت حملة ترامب جمع 327 مليون دولار نقدًا في بداية آب/ أغسطس.

التبرعات التي تلقتها حملة هاريس جمعتها حملة هاري للرئاسة واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجان جمع التبرعات المشتركة.

وقالت أومالي ديلون إن ما يقرب من ثلث المساهمات خلال أسبوع المؤتمر جاءت من المساهمين لأول مرة. كان حوالي خمس هؤلاء المساهمين الذين يتبرعون لأول مرة من الناخبين الشباب وثلثيهم من النساء، وهي مجموعات ترى الحملة أنها دوائر انتخابية حاسمة تحتاج هاريس إلى كسبها للفوز في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتقول حملة هاريس إنها شهدت أيضًا زيادة في الدعم التطوعي لنائب الرئيس. وخلال أسبوع المؤتمر، سجل المؤيدون ما يقرب من 200 ألف مناوبة تطوعية لمساعدة الحملة.