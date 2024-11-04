حملة ترامب تستخدم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بشعار "كل شيء نهتم به انهار"

شفق نيوز/ ظهرت الملاكمة الجزائرية المثيرة للجدل إيمان خليف، الفائزة مؤخراً بأولمبياد باريس، في فيديو دعائي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.

قبل أيام قليلة من إغلاق التصويت، وجه الرئيس السابق نداءً أخيرًا إلى الجمهور الأميركي في إعلان ختامي يستهدف الإدارة الحالية.

في مقطع فيديو يزعم أن "كل ما كنا نهتم به انهار" في ظل إدارة بايدن-هاريس، تعرض حملة ترامب لقطات ليد إيمان خليف وهي ترفع في الأولمبياد أثناء سرد بعض الأمثلة.

كان ترامب قد استهدف المصارعة الجزئية سابقًا وسط الجدل حول إدراجها في الملاكمة النسائية في الأولمبياد.

وأثناء ظهوره مؤخرًا في بودكاست "The Undertaker's Six Feet Under"، أشار ترامب باستمرار إلى إيمان خليف باعتبارها "رجلًا" بعد أن حث ترامب على أن "حماية" الرياضات النسائية من الرياضيين المتحولين جنسياً كانت أولوية كبيرة بالنسبة له خلال الانتخابات المقبلة.

وأحضر أندرتيكر، واسمه الحقيقي مارك كالاواي، ابنته إلى البودكاست في محاولة لإظهار كيف تتأثر الشابات بالقضية المثيرة للجدال بشدة.

مشيرا إلى ابنه أندرتيكر، قال ترامب "أعتقد أن هذا مهين للغاية للنساء، إنها تريد ممارسة الرياضة وتريد اللعب ضد النساء. أنت لا تريد بالضرورة اللعب ضد الرجال. إنه أمر جيد ولكنك لا تريد القيام بذلك، هل رأيت مباراة الملاكمة تلك في الألعاب الأولمبية؟ هل رأيت تلك الفتاة الإيطالية الجميلة (إيمان ضد خليف)؟ من المفترض أن تكون ملاكمة جيدة. لقد تلقت ضربة يسارية فقط. الرجل يصدر صوتًا قويًا. مثل لكمة دفاعية".

وأضاف "لم أر شيئًا كهذا من قبل. لم تسقط، بل عادت إلى ركنها وقالت لقد تلقيت ضربة أقوى من أي ضربة تلقيتها من قبل".

وأثار فوز الملاكمة الجزائرية في باريس جدلاً واسعا أثناء وبعد الألعاب الأولمبية، على الرغم من حقيقة أنها ولدت أنثى وأظهر والدها شهادة ميلادها كدليل على جنسها أنثى.

وفي أيلول/سبتمبر، وجهت البطلة الأولمبية ضربة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الداعم لترامب في السباق الرئاسي ، لقيادته "حملة قاسية" ضدها خلال الألعاب.

استشهد إيلون ماسك، الذي تمت الاشارة إليى رفقة ترامب في دعوى قضائية ضد التنمر الإلكتروني رفعتها الملاكمة الجزائرية، بمنشور على منصته الخاصة دعا إلى طرد الرجال من الرياضة النسائية في ضوء فوزها في دور الستة عشر على الإيطالية أنجيلا كاريني، الخصم الذي كان ترامب يشير إليه خلال البودكاست.

وعلى الرغم من الغضب المحيط بنجاحها في الألعاب الأولمبية، تستعد إيمان خليف لاتخاذ الخطوة التالية في حياتها المهنية من خلال التحول إلى الاحتراف.