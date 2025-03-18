حماس: مقتل وإصابة 3 إسرائيليين بقصف قطاع غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن مصدر مسؤول في حركة حماس، يوم الثلاثاء، بأن أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قتل، وأصيب آخران بقصف مناطق غزة فجر اليوم.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن المصدر قوله إن الحادث وقع نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وكانت غارات إسرائيلية استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة تسببت في سقوط أكثر من 330 شخصا بين قتيل ومفقود إضافة إلى عشرات المصابين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتحتجز حماس 59 أسيرا يرجح أن نصفهم أحياء، في حين قتل الباقون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وفي محاولات إسرائيلية لتحريرهم.

وخلال صفقة التبادل تم إطلاق سراح نحو 150 إسرائيليا من غزة مقابل 1700 أسير فلسطيني دون أن يشمل التبادل الجنود الاسرائيليين وكبار قادة الاسرى الفلسطينيين.