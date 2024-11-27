حماس: جاهزون لاتفاق هدنة وتبادل أسرى

شفق نيوز/ أكد مصدر قيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن الحركة "جاهزة" لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال قيادي في الحركة، لوكالة فرانس برس، إن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل "انتصاراً وإنجازاً كبيراً للمقاومة".

وشدد القيادي في حماس على أن الحركة قد أبلغت "الوسطاء في مصر وقطر وتركيا" بأنها جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، بشرط التزام إسرائيل بذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل "تعطل وتتهرب من الوصول إلى اتفاق وتواصل حرب الإبادة".