"حماس" توافق على استئناف المفاوضات

شفق نيوز/ كشفت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم الجمعة، عن تسلمها مقترحاً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أنها وافقت على المقترح.

وذكرت الحركة في بيان أن "وفداً من قيادة حركة حماس تسلّم يوم أمس، مقترحاً من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكدت الحركة، بحسب البيان جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

وقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اقتراحاً محدثاً لتمديد اتفاق وقف النار بغزة بعد رمضان وعيد الفصح، الذي ينتهي في 20 نيسان/ أبريل المقبل، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إطلاق "حماس" سراح المزيد من الأسرى واستئناف المساعدات الإنسانية لغزة.