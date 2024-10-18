حماس تعلن رسمياً مقتل السنوار: الأسرى لن يعودوا إلا بوقف العدوان

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس، يوم الجمعة، رسمياً مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "القائد يحيى السنوار ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظة من حياته وكان ثابتاً على أرض غزة وملهماً في إذكاء روح الصمود".

وأضاف، أن "أسرى الاحتلال لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".

وتابع خليل الحية، أن "حركة حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".