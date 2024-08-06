حماس تعلن "السنوار" رئيسا للمكتب السياسي خلفاً لهنية

شفق نيوز/ أعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء الثلاثاء، عن اختيار "يحيى السنوار" رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا للراحل اسماعيل هنية.

وجاء في بيان ما نصه، إن "حركة حماس تعلن عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للقائد الشهيد إسماعيل هنية".

وكانت "حماس" أعلنت، السبت، بدء إجراءات عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة، بعد اغتيال هنية.

وحسب النظام الأساسي للحركة، فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي، الذي يضم حوالي 50 عضواً، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي للحركة، هم من ينتخبون الرئيس.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن "السنوار" بات ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، ضمن العناوين الكبرى لوسائل الإعلام عبر العالم، حيث تتهمه تل أبيب بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي خلف 1200 قتيل.

وتقول تقارير وسائل الاعلام إن السنوار، (61 عاما)، خرج من ظل المعتقلات الإسرائيلية إلى المراكز القيادية في حماس حتى أصبح "الرجل الحي الميت" بالنسبة لإسرائيل.

وأمضى السنوار 23 عاما في السجون الإسرائيلية، ثم تولى مسؤوليات أمنية داخل حماس.