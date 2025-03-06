حماس تعد تهديد ترامب تنصلاً من اتفاق غزة

شفق نيوز/ ردت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، يوم الخميس، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها أمس الأربعاء، معتبرة أن التهديد يشكل دعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن "تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا".

وأضاف القانوع: "المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء".

وكان ترامب قد هدد أمس الأربعاء، حركة "حماس" بقتل كل عناصرها في حال لم تخرج المحتجزين لديها من قطاع غزة، طالباً من قيادات الحركة مغادرة القطاع "فوراً".

ونشر ترامب عبر منصته الرسمية، بياناً ابتدأ فيه السلام باللغة العبرية: "شالوم حماس" تعني مرحباً ووداعاً – يمكنكم الاختيار، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقاً، وأعيدوا على الفور جميع جثث الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فإن الأمر سينتهي بالنسبة لكم. إن المرضى والمختلين فقط هم من يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون".

وأضاف "إنني أرسل لإسرائيل كل ما تحتاج إليه لإتمام المهمة، ولن يكون أي عضو من أعضاء حماس في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقوله، لقد التقيت للتو برهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم. وهذا هو تحذيركم الأخير. أما بالنسبة للقيادة، فقد حان الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم الفرصة".

وتابع: "أيضاً، إلى شعب غزة، إن مستقبلاً جميلاً ينتظركم، ولكن ليس إذا احتجزتم الرهائن. فإذا فعلتم ذلك، فأنتم ميتون! اتخذوا قراراً ذكياً. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فسوف تدفعون ثمن الجحيم.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكد البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع حركة "حماس" التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، موضحا أنه تم "التشاور" مع إسرائيل في هذا الشأن.