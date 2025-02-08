حماس تطلق سراح 3 إسرائيليين من وسط غزة

شفق نيوز/ اطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، سراح 3 إسرائيليين من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر في حماس، بأن الإسرائيليين الثلاثة هم إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي، موضحاً أن اثنين منهم من كبار السن، بينما الثالث يعاني من إصابة أو حالة مرضية.

وتأتي هذه الترتيبات ضمن الدفعة الخامسة لإطلاق سراح إسرائيليين وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا برياً للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.

وشهدت شوارع دير البلح انتشارا مكثفا لعناصر كتائب القسام، الذين ظهروا بالزي العسكري الكامل، مدججين بالأسلحة، بينما جابت مركبات مزودة برشاشات ثقيلة المنطقة، وسط أجواء من الترقب.