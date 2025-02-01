حماس تسلّم 3 رهائن لإسرائيل بانتظار الإفراج عن 183 أسيراً

شفق نيوز/ انطلقت اليوم السبت، مراسم تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث وصلت سيارات الصليب الأحمر إلى مدينة خان يونس جنوباً، وتسلمت محتجزين إسرائيليين، أحدهما يحمل الجنسية الأميركية.

وبعد ذلك بحوالي ساعة، قامت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية كيث شمونسل سيغال، في ميناء غزة، وفق وسائل إعلام.

وأظهرت المشاهد من الموقع، تسلم عاملي الصليب الأحمر كل من ياردن بيبارس وعوفر كالديرون، من عناصر القسام. بينما تجمع عدد من الغزيين في المحيط.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام تم تسليم الصليب الأحمر الأسير سيغال وهو من فئة كبار السن.

وأتى ذلك، فيما انتشر عناصر من كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في المدينة جنوب القطاع.

وفي سيناريو مشابه لما حصل خلال المرات السابقة لتسليم الأسرى الإسرائيليين، انتشر العشرات من عناصر حماس المسلحين والملثمين في الشوارع، وعلى ظهر آليات ومركبات.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 183 فلسطينياً، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

حيث ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

علما بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.