حماس تسلم رهينتين للصليب الأحمر أحدهما احتجز قبل عشر سنوات

شفق نيوز/ سلمت حركة حماس، اليوم السبت، اثنين من الرهائن الإسرائيليين، إلى فريق الصليب الأحمر، في منصة تسليم تم نصبها في غزة، وسط تجمع جماهيري واستعراض عسكري كبيير.

والرهينتان اللذان تم تسليمهما هما تل شوهام، تم أسره في السابع من أكتوبر، وأفيرا منغستو، الذي تم احتجازه لدى حماس منذ عشر سنوات، وهو إسرائيلي يحمل جنسية أفريقية وكان يبدو عليه الإعياء لحظة تسليمه.

وشهد موقع تسليم الدفعة السابعة من تبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، السبت، رسائل جديدة من حركة حماس إلى إسرائيل.

وفي لافتة رفعت في ساحة تسليم المحتجزين الإسرائيليين، بها علم فلسطين وقبضة يد ومكتوب عليها: "اخلع حذاءك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء"

وفي اللافتة السفلى، كتبت جملة مقتبسة من بيت شعر للشاعر المصري أحمد شوقي: "وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق"، والتي طالما رددها يحيي السنوار.

كما كتب على لافتات المنصة: "نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد"، في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".

وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 رهائن إسرائيليين كما هو مقرر اليوم السبت، وهم آخر الرهائن الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل قبل حلول الأول من آذار/مارس، نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد، مضيفاً أنه من المقرر إبعاد 108 من الأسرى خارج الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التسليم الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش).

وقال نادي عائلات الرهائن إن الصليب الأحمر سيتسلم إيليا كوهين وتل شوهام وأومر شيم توف وأومير وينكرت، الذين اختطفوا خلال هجوم حماس، بالإضافة إلى هشام السيد وأفيرا منغستو، وكلاهما رهينة منذ نحو 10 سنوات.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 22 رهينة بينهم 3 قتلى مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى التي تنتهي في الأول من مارس على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

والأربعاء الماضي، أعلنت حماس أنها مستعدة للإفراج "دفعة واحدة" عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من آذار/مارس.

لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فيجب أن تتعلق مبدئيا بإعادة إعمار غزة، التي يعيش أهلها الذين شردتهم الحرب بين الركام في ظل برد قارس

وأسفر هجوم 7 أكتوبر 2023 عن مقتل 1214 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية، بما في ذلك الرهائن الذين لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المدمرة إلى مقتل 48319 شخصا على الأقل في غزة، غالبيتهم مدنيون، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها، وتسببت الحرب بكارثة إنسانية في القطاع المحاصر.