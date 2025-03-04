قمة مصر.. حماس ترحب وإسرائيل ترفض مخرجاتها

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة والبيان الختامي الذي أعلن تبني الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، فيما رحبت بها حركة حماس.

‎وأفادت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، بأن البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج حقيقة الوضع في غزة، مشيرة إلى أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى في غزة.

‎كما أضافت أن بيان القمة العربية لا يذكر الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر 2024.

‎واشارت إلى أن بيان القمة العربية يعتمد على السلطة الفلسطينية وأونروا "الفاسدتين"، وفق وصفها، مردفة: "يجب تشجيع سكان غزة على فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

‎في المقابل، رحبت حركة حماس بانعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، لافتة الى أن عقد القمة العربية مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية.

‎وثمنت الحركة، إجماع القادة العرب على رفض خطط الاحتلال للتهجير، مرحبة بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية.