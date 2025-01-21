حماس تحدد موعد الإفراج عن 4 إسرائيليات كدفعة ثانية

شفق نيوز/ قالت حركة حماس، يوم الثلاثاء، إنها ستفرج عن 4 رهائن إسرائيليات يوم السبت المقبل ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الرهائن والمعتقلين.

وقال طاهر النونو، وهو مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، لوكالة فرانس برس، إنه "في اليوم السابع لتنفيذ اتفاق وقف النار أي السبت القادم سوف يتم إطلاق سراح 4 من المحتجزات الأسيرات الإسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين وفق المعايير المتفق عليها".

بينما قال مصدر مطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار، إنه "ربما تكون مجندات من بين المفرج عنهم في الدفعة الثانية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن "حماس وفصائل المقاومة ملتزمة بتسليم الدفعة الثانية من الأسرى في الموعد المحدد بعد الساعة الرابعة مساء يوم السبت القادم إلى طاقم الصليب الأحمر".

وتابع: "سيتم تسليم قائمة أسماء الأسيرات الأربع قبل الموعد وفق الجدول المحدد في الصفقة، وطالبنا الوسطاء بإلزام الاحتلال بتسليم قائمة اسماء الاسرى الفلسطينيين في موعدها والإفراج عنهم من دون تأخير".

وأفرجت حماس، يوم الأحد الماضي، عن 3 رهائن إسرائيليات هن رومي جونين (24 عاماً) وإميلي دماري (28 عاماً) ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ صباح يوم الأحد الماضي.