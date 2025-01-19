حماس تحدد موعد الإفراج عن "الدفعة الثانية" من الرهائن الإسرائيليين

شفق نيوز/ حددت حركة حماس، موعداً للإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن، وذلك بعد ساعات من تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، أعلن قيادي في حركة حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن سيتم مساء السبت المقبل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الجاري تنفيذه.

وأضاف القيادي الذي شارك في المفاوضات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إطلاق سراح هذه الدفعة من الأسرى الإسرائيليين سيكون في اليوم السابع من بدء سريان الاتفاق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، استلام الأسيرات الثلاث اللاتي أطلقت حركة "حماس" سراحهن بموجب اتفاق التبادل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "العائدين الثلاثة ترافقهم الآن وحدة خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة الشاباك في طريقهم إلى إسرائيل، عائدين إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".