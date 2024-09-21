"حلقة وصل المحور الشيعي".. إسرائيل تغتال 6 قادة كبار في حزب الله

شفق نيوز/ قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن المسؤولين الستة الكبار في حزب الله الذين اغتالتهم إسرائيل كانوا يشغلون مناصب رئيسية في الحزب وكانوا حلقة وصل هامة في العلاقة مع إيران.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن إسرائيل قتلت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى الآن، 496 عنصرا من حزب الله، بينهم عدد من كبار المسؤولين الذين خدموا لسنوات عدة في مناصب رئيسية في الحزب، وكان كل منهم "حلقة وصل مهمة في ربط حزب الله بالمحور الشيعي الإيراني"، وفق تعبير الصحيفة.

وأعلن حزب الله أمس الجمعة مقتل القيادي إبراهيم عقيل وهو من مؤسسي حزب الله، وأحمد محمود وهبي، قائد عمليات قوة الرضوان منذ العام 2024، في هجوم إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي غارة أيضا على الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي، اغتالت إسرائيل رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر.

وفي 3 يوليو/ تموز من العام الجاري، جرى اغتيال محمد نعمة ناصر الملقب بـ "أبو نعمة"، أحد كبار قادة حزب الله في لبنان، وقائد وحدة "عزيز"، بغارة من مسيرة في مدينة صور.

وفي 12 يونيو/ حزيران اغتيل سامي طالب عبد الله، أبو طالب، الذي كان قائدا لوحدة النصر التابعة لحزب الله والمسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، اغتالت إسرائيل بغارة من مسيرة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان، القيادي الكبير في حزب الله وسام الطويل، الذي كان من مؤسسي وحدات النخبة في الحزب ولعب الطويل دورا مركزيا في توجيه العمليات العسكرية في جنوب لبنان.