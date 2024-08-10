حكومة كوردستان تشارك بمناقشات تقرير العراق لاتفاقية القضاء على "التمييز العنصري" في جنيف

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أنها ستشارك في مناقشات تقرير جمهورية العراق لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف.

وذكر بيان لمنسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من المقرر أن تُعقد يومي 14 و15 من شهر آب الحالي في مقر الأمم المتحدة بجنيف اجتماعات لمناقشة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين لجمهورية العراق أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة".

وأوضح، أن "المشاركة ستكون ضمن وفد الحكومة الاتحادية برئاسة الدكتور خالد شواني، وزير العدل ورئيس اللجنة الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وقال زيباري، إن "مشاركة وفد حكومة الإقليم تأتي ضمن التنسيق مع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم إليها العراق، وكذلك التقارير غير التعاهدية الخاصة بحقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية، بهدف عرض التزامات إقليم كوردستان بهذه الاتفاقيات".

وأضاف أن "وفد حكومة الإقليم سيطرح خلال الجلسة ملاحظات تركز على القوانين والتعليمات والخطوات العملية التي يتم تنفيذها في إقليم كوردستان لتنفيذ التوصيات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

كما أشار منسق التوصيات الدولية الى أن "مشاركة حكومة إقليم كوردستان في هذه المناقشات ضمن وفد الحكومة الاتحادية تعتبر بوابة لنقل التزامها بالتوصيات الدولية إلى المقرات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك جنيف".

وسيتم أيضًا تسليط الضوء على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإقليم لتنفيذ توصيات خطة حقوق الإنسان لحكومة إقليم كوردستان (۲۰۲۱-۲۰۲)، خصوصًا ما يتعلق بمكافحة جميع أنواع التمييز العنصري، بحسب البيان.

يجدر بالذكر أن أعمال الدورة الـ(۱۱۳) للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة التمييز العنصري ستُعقد في جنيف في الفترة من 5 إلى 23 آب الحالي.