حقيقة صورة الأسد وزوجته في موسكو

شفق نيوز/ تتداول منصات إخبارية عربية وأجنبية، منذ مساء الأحد، صورة زُعم أنها تُظهر الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء لحظة وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو.

وبعد التحقق من مصادر موثوقة، تبيّن أن الصورة تعود إلى زيارة الأسد وزوجته لمدينة حلب عقب الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 فبراير 2023.

ويظهر في الصورة، أيضاً محافظ حلب، وتم التقاطها خلال زيارة الأسد لمشفى حلب الجامعي.

وتبين أن الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نشرته قناة الرئاسة السورية بتاريخ 10 فبراير 2023، توثيقًا لهذه الزيارة التي جاءت ضمن جولة تفقدية للمدينة.

ويأتي تداول هذه الصورة مع سيطرة فصائل معارضة سورية مسلحة على العاصمة دمشق دون مقاومة تذكر يوم أمس الأحد في هجوم خاطف أطاح بالرئيس الأسد وأجبره على الرحيل لروسيا.

المصدر: RT