حفل تنصيب ترامب يحصل على تبرع بملايين الدولارات من شركات "العملات المشفرة"

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبيرغ"، عن تبرع شركات العملات المشفرة بملايين الدولارات للجنة تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الوكالة نقلا عن مكتب السجلات العامة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن "لجنة تنصيب الرئيس دونالد ترامب تلقت ملايين الدولارات في شكل تبرعات من شركات تعمل في صناعة العملات المشفرة، والتي تحظى بالفعل باهتمام خاص من إدارته".

إذ تبرعت كل من شركة Coinbase Inc.، وCrypto.com، وGalaxy Digital، وParadigm Operations، وPayward Inc.، المعروفة باسم Kraken، بمبالغ مالية كبيرة كما أن شركة Robinhood Markets، Inc والتي تقدم منصة تداول العملات الرقمية، تبرعت بمليوني دولار.

وتشير الوكالة إلى أن ممثلي صناعات أخرى عالية التقنية قدموا تبرعات لحفل تنصيب الرئيس أيضا، على سبيل المثال شركة أوكلو، التي تنتج مفاعلات تعمل بالنفايات النووية، أو شركة "هانوا كيو سيلز أميركا" المصنعة للألواح الشمسية.

وأصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.