حزب الله يهاجم حيفا وعكا وقاعدة "غليلوت" برشقة صواريخ وسرب مسيرات.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "8200" في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

وأكد في بيان له أنه تولى أيضا قصف مستوطنتي "شاعل" و"يسود هامعلاه" برشقة صاروخية، مضيفا أنه "جرى قصف صباح السبت مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية".

وأظهرت مقاطع فيديو، إندلاع عدة حرائق شمال شرق حيفا عقب إطلاق صلية صاروخية كبيرة من لبنان.

وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار تزامنا مع إطلاق سرب من المسيرات باتجاه حيفا ونهاريا وعكا، وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه يعمل على تعقبها واعتراضها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا ومناطق في الجليل، وغنه تم اعتراض بعضها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية تحليق طائرات حربية ومروحية في أجواء نهاريا وعكا وخليج حيفا للاشتباه في تسلل مسيرات.

وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن الجيش أطلق صواريخ اعتراضية باتجاه مسيرات تسللت إلى خليج حيفا.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا ونهاريا وعكا ونحو 20 بلدة بالجليل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استهداف "حزب الله" بلدة الطيرة وسط إسرائيل برشقة صواريخ، ما أدى إلى إصابة 19 شخصا بجروح، وفق الإسعاف الإسرائيلي.