حزب الله ينفي مقتل علي كركي في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ويؤكد نقله إلى مكان آمن

شفق نيوز/ نفى حزب الله اللبناني يوم الاثنين، اغتيال أحد قياديه في غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحزب في بيان مقتضب؛ "نؤكد أنّ الأخ العزيز المجاهد القائد الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في كامل صحته وعافيته".

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة صاروخية لمبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت تم خلال تصفية القيادي في حزب الله علي الكركي قائد المنطقة الجنوبية.