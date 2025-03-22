حزب الله ينفي علاقته باستهداف إسرائيل: ملتزمون بوقف إطلاق النار

شفق نيوز/ نفى حزب الله اللبناني، يوم السبت، علاقته باستهداف إسرائيل بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، فيما بين أنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة".

وأكد أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وجدد الحزب التأكيد "على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية في ‏معالجة هذا التصعيد الصهيوني ‏الخطير على لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم السبت، أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله، بعدما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمراً بشن ضربات على عشرات الأهداف التي وصفها بـ"الإرهابية" في لبنان.

وذكر التلفزيون الرسمي اللبناني أن شخصا قتل وأصيب ثلاثة في ضربة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان، بعد استهداف إسرائيل لبلدات ردا على إطلاق صواريخ عبر الحدود.

وبعد فترة وجيزة من بيان نتنياهو أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث استهدفت الغارات عددا من المواقع شرق البلاد وجنوبها.

وحثت القوات الدولية العاملة في لبنان (يونيفيل) جميع الأطراف "على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تعرض التقدم المحرز للخطر" وقالت إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة.

وكان التوتر بدأ صباح اليوم عندما أطلق "حزب الله" 5 صواريخ باتجاه إسرائيل، وهو ما رد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول إنه يحمل الحكومة المسؤولية، وهدد بضرب بيروت مقابل استهداف المطلة شمالي إسرائيل.