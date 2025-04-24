حزب الله يقصف سوريا ويوقع إصابات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الخميس، بإصابة عدد من المدنيين جراء قصف نفذه حزب الله اللبناني، واستهدف بلدة "المصرية" الواقعة في ريف القصير بمحافظة حمص، قرب الحدود السورية اللبنانية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأن القصف تسبب بإصابات في صفوف المدنيين، دون أن توضح عددهم أو مدى خطورة الإصابات.

وذكر مصدر بوزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا": "أطلقت ميليشيات حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص".

وأضاف: "قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف".

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت الحدود السورية اللبنانية اندلاع مواجهات بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

واتهمت وزارة الدفاع السورية، حزب الله اللبناني، بتنفيذ عمليات تسلل وقتل جنود سوريين، إضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي طال ريف حمص، وأسفر عن مقتل أكثر من عسكريين سوريين.