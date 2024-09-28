حزب الله يمطر شمال اسرائيل بـ 50 صاروخا

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، قصف مستوطنتي "متسوفا" و "معالوت" شمال إسرائيل بأكثر من 50 صاروخا.

وقال المقاومة الإسلامية (حزب الله) في بيان، إن مقاتليه قصفوا اليوم مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا.

وفي بيان لاحق قال الحزب أيضاً، إن مقاتيله قصفوا اليوم السبت مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية‏.

وبينت، أن ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وقالت وسائل إعلام، إن صفارات الإنذار قد دوت في صفد وشمال طبريا وبيريا وكرم بن زمرة وكاديتا وعميعاد وتسبعون بعد الصلية الصاروخية.