حزب الله يطالب بالتراجع عن حظر الطائرات الإيرانية والتحقيق في قمع المتظاهرين

شفق نيوز/ طالب حزب الله، اليوم الأحد، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، محذرًا من الخضوع للإملاءات الخارجية، كما دعا إلى فتح تحقيق في استخدام الجيش اللبناني للقنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين.

وقال الحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاعتصام الشعبي الذي نظّمه أمس كان احتجاجًا سلميًا على "التدخل الإسرائيلي السافر" وانتهاك السيادة اللبنانية، إلا أن بعض عناصر الجيش أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاه المعتصمين، واصفًا ذلك بـ"التصرف المستهجن والاعتداء غير المبرر على مواطنين سلميين".

ودعا حزب الله، قيادة الجيش إلى "فتح تحقيق عاجل حول الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة"، مشددًا على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية للاستقرار والسلم الأهلي.

كما حمّل الحكومة مسؤولية حماية المعتصمين وحقهم في التعبير، مطالبًا في ذات الوقت إياها بالتراجع عن قرارها المتعلق بالطائرات الإيرانية واتخاذ خطوات لمنع "العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته على السيادة الوطنية".

وفي سياق متصل، أدان الحزب الحادثة التي تعرضت لها قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) قرب مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكدًا رفضه القاطع لأي استهداف لها أو للممتلكات العامة والخاصة.