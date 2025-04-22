حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بالخروج من موقع "المتفرّج العاجز"

شفق نيوز/ أدان حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي في قوات الفجر – الجناح العسكري للحزب خلال غارة اسرائيلية بمنطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة بيروت، مطالبا الدولة اللبنانية بالخروج من موقع "المتفرّج العاجز" واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال.

وقال مسؤول العلاقات الإسلامية في حزب الله اللبناني، الشيخ عبد المجيد عمار، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ندين بشدة الجريمة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باغتيال القيادي في الجماعة الإسلامية، الشيخ حسين عطوي.

وقال عمار، إن "جريمة اغتيال الشيخ عطوي تأتي في سياق استمرار غطرسة العدو واستباحته للسيادة اللبنانية وللنيل من المقاومة بشتى انتماءاتها".

وأضاف أن "هذه الجريمة تدل على أنّ مشروع المقاومة واحد، وأنّ العدو واحد"، مشيراً إلى أن "تمادي العدو في إجرامه بغطاء وتشجيع أميركي هو نتيجة لتخاذل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتقاعس المجتمع الدولي".

وشدد عمار على أن "جرائم الاحتلال تحتّم على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة، وأن تخرج من موقع المتفرّج العاجز"، مؤكداً على ضرورة أن "تقوم الدولة اللبنانية بخطوات فاعلة وجادة وعاجلة على كل المستويات وبجميع الوسائل المتاحة لردع الاحتلال".