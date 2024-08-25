حزب الله يشن هجوما واسعا على إسرائيل بأكثر من 230 صاروخاً

شفق نيوز/ بدأ حزب الله اللبناني هجوما واسعا، صباح اليوم الاحد، على إسرائيل استهدف عددا كبيرا من المواقع العسكرية شمال إسرائيل، ردا على غارات شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم وانتقاما لاغتيال فؤاد شكر.

وفي بيان له (الأول) قال حزب الله صباح الأحد، إنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيّرات نحو عمق إسرائيل، في أعقاب إعلان الأخيرة شن هجوم استباقي كبير في لبنان.

وقال حزب الله في بيانه، إنه هاجم "هدفا عسكريا إسرائيليا نوعيا"، وأضاف أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".

وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، الذي قتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وقال حزب الله في بيانه، إنه هاجم "هدفا عسكريا إسرائيليا نوعيا"، وأضاف أن "هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".

وأوضح أن هذه الهجمات تأتي ردا على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر، الذي قتل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.

وفي بيانه، الثاني، أعلن حزب الله ، أنه أطلق 320 صاروخا في المرحلة الأولى للهجوم تسهيلا لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل، لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت اختراق عدد من المسيّرات القادمة من لبنان أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وقال الجيش، إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من شمال إسرائيل، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لحزب الله.

كما طلب الجيش من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من حزب الله.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل "تستعد لرد فوري من حزب الله"، بعد الهجوم المباغت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش: "نشن هجمات في لبنان لإزالة تهديدات لحزب الله بعد رصد استعداده لإطلاق قذائف وصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الأحد، توقف الرحلات من وإلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل، لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت اختراق عدد من المسيّرات القادمة من لبنان أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وقال إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من شمال إسرائيل، للتحذير من هجمات وشيكة أو تسلل مسيّرات تابعة لحزب الله.

كما طلب الجيش من سكان مناطق عدة الاحتماء في الملاجئ، تحسبا لهجوم مضاد من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات استباقية في لبنان، بعد رصده استعدادات لحزب الله لشن "هجمات واسعة النطاق" ضد إسرائيل.

وتوجه الجيش الإسرائيلي في رسالته إلى سكان جنوب لبنان، حاضا "جميع الأشخاص الموجودين بالقرب من المناطق التي ينشط فيها حزب الله على المغادرة فورا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".