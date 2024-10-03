حزب الله يستهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين

شفق نيوز/ أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا بقذائف المدفعية تجمعًا لجنود من الجيش الإسرائيلي في موقع "حانيتا" العسكري شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققنا إصابة دقيقة".

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل 8 من جنوده، غالبيتهم من وحدة "إيغوز" وهي وحدة كوماندوز خاصة تتبع للفرقة 98، بينهم ضباط، بالإضافة إلى جرح 7 آخرين حالتهم خطيرة في معارك جنوبي لبنان.

وشكلت هذه الأنباء صدمة في الأوساط العبرية، خصوصًا أنها جاءت في مستهل الدخول البري إلى لبنان بعد أيام عديدة من القصف الجوي التمهيدي وضرب مراكز "حزب الله" وقيادته، واغتيال أمينه العام حسن نصر الله.