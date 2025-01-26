"حزب الله" يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من لبنان

شفق نيوز/ دعا حزب الله، يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وذكر الحزب، في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مشهد العائدين إلى قراهم يجسد "معاني الثبات والصمود والانتصار".

وأضاف البيان أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي ‏لبنان من غدر الأعداء ليست حبراً على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يوميا، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم‎".

كما دعا الحزب اللبنانيين إلى "الوقوف صفا واحدا مع أهلهم في الجنوب لتحقيق معاني التضامن الوطني والتحرير والانتصار".

وطالب الحزب، بحسب البيان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، "بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎".