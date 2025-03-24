حزب الشعب الجمهوري يرشح إمام أوغلو لرئاسة تركيا رغم توقيفه

شفق نيوز/ أعلن حزب الشعب الجمهوري، "أكبر أحزاب المعارضة في تركيا"، يوم الاثنين، ترشيح أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة.

وقال مسؤولو الحزب، في تصريحات صحفية، أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاعتقال لا يشكل عائقاً قانونياً أمام ترشيح إمام أوغلو، إذ لم تصدر بحقه إدانة قضائية"، مشيرين إلى أن "إلغاء شهادته يعد محاولة واضحة لمنعه من الترشح".

كما قال أحد المسؤولين، إن "كل ما يريدونه هو منع إمام أوغلو من الترشح، لكن الملايين يقفون إلى جانبه وسنواصل المقاومة"، مضيفاً أن "الحزب لديه خريطة طريق لمواجهة أي احتمال يتعلق بتعيين وصي على بلدية إسطنبول الكبرى أو اتخاذ قرارات إضافية بحقه".

وشدد الحزب على "استمرار الحراك الشعبي ضد قرارات التوقيف والاعتقال"، مبيناً أنه "كلما زادت المظالم، سنواجهها بردود فعل أقوى".

من جانبه، كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن "ما يقرب من 15 مليون شخص شاركوا في الانتخابات التمهيدية الرمزية التي نظمها الحزب لاختيار مرشحه للرئاسة".

وأوضح أوزال أن "1,653,000 عضو رسمي في الحزب، إلى جانب أكثر من 13 مليون ناخب مستقل، صوتوا في الانتخابات التي جرت في مقر الحزب الرئيسي، ما يعكس دعماً واسع النطاق لإمام أوغلو، حتى بين غير المنتمين للحزب".

وكان إمام أوغلو قد وصل، أمس الأحد، إلى سجن مرمرة، حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب.

وأعلنت المحكمة أن رئيس بلدية إسطنبول و20 شخصاً آخرين احتُجزوا في إطار تحقيق يتعلق بقضية فساد، بينما لا يزال التحقيق الخاص بالإرهاب قيد المراجعة القضائية.