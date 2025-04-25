حريق كبير يجتاح "غابات وعرة" في ولاية نبراسكا الامريكية

شفق نيوز/ اجتاح حريق منطقة غابات وعرة بولاية نبراسكا الأمريكية ليغطي أكثر من 2670 هكتارا، قبل أن يتمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40 % من الحريق.

وقالت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك، إن حريق "بلوم كريك" بدأ بعد ظهر يوم الاثنين نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة.

وأضافت أن الحريق الذي التهم 6631 فدانا (2683 هكتارا) ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا.

وتعد بلدة جونستاون التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، هي أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من ولاية نبراسكا.