حريق ضخم يأتي على مصفاة نفط في كاليفورنيا.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع حريق في مصفاة نفطية بمدينة مارتينيز في مقاطعة كونترا كوستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت شبكة CBS الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، أن توجيهات صدرت من السلطات المحلية للمواطنين بالاحتماء في أقرب ملجأ عقب اندلاع الحريق في مصفاة في مارتينيز.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في مصفاة تابعة لشركة Martinez Refining Company، وتم نقل أربعة من المصابين الستة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما نشرت القناة توصيات السلطات الصحية المحلية لسكان المناطق القريبة، والتي جاء فيها: "الرجاء الدخول إلى المنازل، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب، وإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء والمراوح، إذا لم تكن تستخدم الموقد يُرجى إغلاق صمامات المداخن وفتحات التهوية وإغلاق الفجوات حول الأبواب والنوافذ باستخدام الشريط اللاصق أو المناشف المبللة".

وقد أدى تسرب إلى انفجار وحريق هائل في مصفاة لها تاريخ حافل بالمشاكل يوم السبت، مما دفع إلى إصدار أوامر بالإيواء في المكان لمعظم فترات المساء بعد أن انتشر الدخان الأسود عبر مدن مارتينيز، باشيكو، وكلايد أثناء اشتعال الحريق.

وأكدت الشركة أن جميع الموظفين الموجودين في الموقع قد تم حصرهم، وفي مؤتمر صحفي حوالي الساعة 5:20 مسساء بينما كانت صفارات الإنذار لا تزال تُسمع في الخلفية، قال قائد كتيبة إطفاء مقاطعة كونترا كوستا بوب أطلس إن ثلاثة من العاملين أصيبوا بإصابات طفيفة غير محددة.

وأضاف أطلس أن الحريق كان متأججا مع وجود كمية غير معروفة من الوقود المتبقي، ورفض تقديم تقدير عن موعد إخماد الحريق.

وشدد أطلس أن "أي دخان أو أي عنصر قابل للاشتعال، سيكون ساما في مرحلة ما، ونحن نحاول تحديد ما يوجد بالضبط في تيار الدخان."

وهرعت فرق الإطفاء إلى مصفاة مارتينيز الواقعة في 3495 طريق باشيكو بعد أول بلاغ حوالي الساعة 1:47 ظهرا، وفقا لأطلس.

وأفادت السلطات بأن تسربا للهيدروكربونات أدى إلى اشتعال الحريق، ولم تتوفر معلومات إضافية مساء السبت عن سبب التسرب أو نوع الوقود المشتعل.

ومن جانبه أشار قائد فرقة الوقاية من الحرائق، تيد ليتش، إلى أن الفرق واجهت صعوبة في تحديد مصدر اللهب بدقة عند وصولهم إلى المصفاة.

وعند سؤاله عن الصعوبة في تحديد موقع الحريق، قال أطلس: "لا يوجد شيء غير طبيعي في مكافحة الحرائق الصناعية، هناك الكثير من الهياكل الفولاذية الثقيلة والمواد الأخرى، لذا فإن الوصول إلى موقع الحريق يستغرق بعض الوقت."

وبحسب شهود عيان، كانت ألسنة اللهب ترتفع إلى حوالي 200 قدم في الهواء، بينما كانت سحب الدخان الأسود العملاقة تتحرك شرقا مع الرياح، وتم إخلاء موظفي المصفاة، وتم رؤيتهم مجتمعين على طريق باشيكو بالقرب من المنشأة.

وقبل الساعة 5 مساء، أصدرت إدارة خدمات الصحة في كونترا كوستا إنذارا من المستوى الثالث، يتضمن أوامر بالإيواء في المكان لأجزاء من مارتينيز شمال وشرق المصفاة، بينما نبهت صفارات الدفاع المدني المنطقة المحيطة بالمصفاة.

وشملت منطقة الإيواء الأماكن القريبة من طريق ماونتن فيو إلى مناطق فين هيل رود وأفون واي وجسر بينيسيا. وألغت الإدارة أمر الإيواء في المكان حوالي الساعة 9:15 مساءً، لكنها حافظت على تحذير صحي عام للمناطق المتضررة.

وأغلقت السلطات طريق شيل أمام جميع المركبات، كما أُغلقت ممرات مارينا فيستا المؤدية إلى الطريق السريع 680 في كلا الاتجاهين، لكن الطريق السريع ظل مفتوحا.

وكانت فرق إطفاء شيفرون موجودة في الموقع، كما استجابت وحدات خفر السواحل في مضيق كاركويز، على بعد حوالي 3 أميال من المصفاة.

واجهت منشأة مصفاة مارتينيز عدة مشكلات في العام الماضي، بما في ذلك عدة حوادث اشتعال غير مخطط لها، وإطلاق عرضي لغبار الكوك، واتفاق لتسوية نزاع قانوني مع مسؤولي المقاطعة باستخدام نظام مراقبة مستمر لضمان الامتثال لمعايير جودة الهواء.

وقال المتحدث الرسمي لمصفاة مارتينيز، براندون ماتسون: "أولويتنا القصوى الآن في هذا الحادث هي حماية المواطنين وفرق الاستجابة الأولى الموجودة في الموقع."

المصدر: CBS + mercurynews - RT