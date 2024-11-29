حريق داخل مسجد في تركيا عمره أكثر من 5 قرون (صور)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، باندلاع حريق في مسجد تاريخي يقع وسط مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية والواقعة جنوب شرقي تركيا، خلال أداء صلاة الجمعة، ما أثار حالة من الذعر والخوف في صفوف المصلّين.

ورغم أن هذا الحريق لم ينجم عنه أضرار بشرية لكن وسائل إعلام تركية سلّطت الضوء على الحادثة لسبب آخر.

وفي التفاصيل، سلّطت مواقع إخبارية تركية، بينها قناة N- Tv، الضوء على الحريق الذي نشب في مسجد كورشونلو التاريخي الواقع وسط مدينة ديار بكر وذلك لأهميته التاريخية حيث تم بناء هذا المسجد قبل 508 سنوات.

وتمّ تداول عشرات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر آثار الحريق الذي نشب في المسجد وأدى إلى أضرار في الديكور واحتراق كتب دينية وسجادات صلاة. وطالب مغرّدون أتراك بحماية الأماكن التاريخية من مثل هذه الحرائق.

وكشفت وسائل إعلام أن سبب الحريق في المسجد التاريخي يعود لماس كهربائي. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من السيطرة على الحريق وإنقاذ المصلّين دون خسائر في الأرواح. كما انتقلت الشرطة والفرق الطبية إلى المسجد.

وثبت في التحقيق الأولي أن الحريق نجم عن مصدر كهربائي، لكن التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا ما كان هناك أسباب أخرى لهذا الحريق أو ما إذا كان متعمّداً.

وتندلع مثل هذه الحرائق في أماكن مختلفة في تركيا بين الحين والآخر، وتكون معظمها في أسواق ومبان تاريخية تعود سنوات بنائها لقرونٍ مضت.

وتحاول وزارة الثقافة والسياحة التركية تفعيل آلية لمنع الحرائق التي تحدث في الأماكن التاريخية، فقد عملت خلال السنوات الماضية على تركيب أجهزة إنذار للحرائق في مختلف الأماكن التابعة لها، وفق ما أوردت وسائل إعلامٍ محلّية عقب حريق المسجد ظهر اليوم.