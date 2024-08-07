حرب غزة تجبر مليون إسرائيلي على "الفرار" خلال تموز

شفق نيوز/ كشف موقع "واللا" العبري، يوم الأربعاء، أن نحو مليون إسرائيلي سافروا إلى الخارج خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، سافر نحو 945 ألف إسرائيلي إلى الخارج خلال شهر يوليو/ تموز 2024، بينما سافر خلال شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، نحو 1.2 مليون مواطن إسرائيلي إلى الخارج.

وتظهر بيانات مكتب الإحصاء المركزي، أنه من بين الذين سافروا إلى الخارج هذا العام، غادر نحو 853 ألف إسرائيلي جوًّا، و12.6 ألف شخص عن طريق البحر، بينما غادر نحو 80 ألف شخص هذا الشهر عن طريق البر، منهم 37.3 ألف عبر معبر طابا الحدودي، بينما في العام الماضي، مر 76.3 شخص عبر معبر طابا في يوليو/ تموز.

وتوضح البيانات أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز من العام الحالي، خرج نحو 3.95 شخص إلى الخارج، مقارنة بنحو 5.75 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن بين المغادرين هذا العام نحو 3.52 مليون سافروا جوًّا، و30.4 ألف سافروا بحرًا، و399.8 ألف كان سفرهم برًّا.

وتؤكد بيانات الإحصاء المركزي أنه خلال شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز، سافر نحو 598.7 ألف شخص إلى الخارج شهريًّا في المتوسط، وهذه زيادة مقارنة بالأشهر السابقة، عندما غادر 495 شخصًا البلاد شهريًّا في المتوسط.

وتكشف البيانات أنه مع اقتراب يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، يزداد عدد الأشخاص الذين يغادرون اسرائيل، لكن الزيادة تراجعت قليلًا مؤخرًا، ففي الأشهر من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز، كانت هُناك زيادة بـ 5.6% في عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج كل شهر، بينما في الأشهر السابقة، كانت هُناك زيادة بـ 14% كل شهر.

المصدر: رويترز