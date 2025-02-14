حرب تجارية على الأبواب.. أوروبا تتوعد برد قاسٍ على رسوم ترامب

شفق نيوز/ توعد المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، برد "حازم وفوري"، على إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على أوروبا.

وقالت المفوضية في بيان، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "ترى المفوضية الأوروبية في سياسة الرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها الرئيس ترامب، خطوة في الاتجاه الخاطئ والتي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي وعطلت كفاءة الأسواق العالمية".

كما أضافت المفوضية، التي تدير السياسة التجارية لدول الكتلة البالغ عددها 27 دولة، أن "الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم وفورا ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ينتظر معرفة تفاصيل اقتراح ترامب، الذي حدد الأول من أبريل موعدا نهائيا لتنفيذه.

واستشهد ترامب بالحواجز في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، كمثال على قواعد التجارة غير العادلة التي تسعى الولايات المتحدة للرد عليها، حسب وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الجمعة.

وقال ترامب يوم الخميس الماضي، إنه قرر فرض رسوم متبادلة، في تصعيد دراماتيكي لحرب تجارية دولية أطلقها منذ توليه منصبه في يناير.

وقال الجمهوري في المكتب البيضاوي إن حلفاء الولايات المتحدة كانوا في كثير من الأحيان "أسوأ من أعدائنا" في التجارة، واستهدف بشكل خاص الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "وحشية بشكل كامل" في علاقاته التجارية مع واشنطن.