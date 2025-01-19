حرائق لوس أنجلوس.. ما نسبة احتواء النيران في المدينة؟

شفق نيوز/ أصدرت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الأحد، بياناً بشأن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق لوس أنجلوس.

وأشارت الإدارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع".

وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه "منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي".

ووفقاً للبيانات فإن أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا دمرت أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة.

واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.

ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأميركية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.