حرائق لوس أنجلوس تلتهم الأرواح والممتلكات.. وتحذير من "كارثة أكبر"

شفق نيوز/ أكدت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، كريستين كراولي، أن إدارة المدينة خذلت إدارة الإطفاء، مشيرة إلى أن الاقتطاعات المالية أثرت بشدة على قدرتها في مواجهة حرائق الغابات الكبيرة التي تواصل التهام المدينة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قالت كراولي إن خفض 17 مليون دولار من ميزانية الإدارة أثر بشكل مباشر على جاهزية رجال الإطفاء، مضيفة: "لم نعد قادرين على الاستمرار على هذا الوضع. ليس لدينا عدد كافٍ من رجال الإطفاء".

وأوضحت كراولي أن الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55% في عدد الاتصالات منذ عام 2010، في حين أن أعداد رجال الإطفاء تراجعت بشكل ملحوظ. وحذرت من أن "هذه الكارثة قد تتكرر في أي مكان بلوس أنجلوس إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين".

حظر تجوال لحماية المناطق المهددة بالحرائق

في ظل استمرار الحرائق، أعلن قائد شرطة لوس أنجلوس، روبرت لونا، فرض حظر تجوال في المناطق المتضررة. وقال لونا خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة، إن الحظر سيشمل المناطق التي تم إخلاؤها بسبب حريقي "باليساديس" و"إيتون"، وسيدخل حيز التنفيذ من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف لونا: "لا يمكنك التواجد في هذه المناطق المتضررة. إذا كنت هناك، فأنت عرضة للاعتقال". وأكد أن الإجراء يهدف لمنع عمليات النهب وحماية الممتلكات التي تركها السكان بعد تلقيهم أوامر الإخلاء.

وأعلن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن ما لا يقل عن 11 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الحرائق التي اشتعلت منذ أيام، فيما يواجه نحو 58 ألف مبنى خطر التدمير.

وأفادت السلطات بأن 153 ألف شخص تلقوا أوامر إخلاء، بينما وجهت تحذيرات إلى 166 ألف آخرين للاستعداد لمغادرة منازلهم.

وبينما تتوالى الجهود لمكافحة الحرائق، أعربت كراولي عن أملها في أن تسهم الموارد الإضافية في السيطرة على الكارثة الحالية. لكنها شددت على ضرورة معالجة النقص في التمويل لضمان استعداد المدينة لمواجهة أي حرائق مستقبلية تهدد حياة السكان وممتلكاتهم.