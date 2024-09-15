"حدث غير عادي".. صاروخ يمني يخترق عمق إسرائيل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الاحد، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة قرب المطار الرئيسي في تل أبيب.

ووصف الإعلام الإسرائيلي إطلاق صاروخ بالستي من اليمن ليسقط شرقي تل أبيب بأنه "حدث دراماتيكي وغير عادي"، حسبما قالت صحيفة "معاريف" التي أشارت إلى أن 5 أشخاص جُرحوا أثناء محاولتهم اللجوء إلى مناطق محمية خوفاً من الصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخ أرض ـ أرض سقط في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل، وأشار إلى أن الصاروخ أطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" إن "دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض".

وأشار إلى أن "نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص"، وأكد أن "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وحسب هيئة البث العبرية فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من تل أبيب.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني سقط على بعد 6 كيلومترات من مطار بن غوريون.

ودوت صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل في وقت مبكر من الأحد، مما دفع السكان إلى الاحتماء.

بينما ذكرت القناة 12 العبرية أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وكان المتحدث العسكري علق في وقت سابق على أصوات صافرات الإنذار، بالقول: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".

يذكر أن المسافة بين اليمن وإسرائيل تزيد عن ألفي كيلومتر.