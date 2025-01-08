إحباط هجوم مسلح على مركز أمني جنوب شرق إيران

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاربعاء، إحباط هجوم مسلح استهدف مركزا أمنيا جنوب شرق البلاد.

وأصدر مركز الإعلام لقوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان بيانا أعلن فيه "فشل اعتداء مسلح ضد مركز شرطة منطقة جشمي زيارت في مدينة زاهدان مركز المحافظة الواقعة جنوب ايران.

وجاء في البيان، ان افرادا مسلحين اطلقوا النار باتجاه مركز شرطة منطقة "جشمي زيارت" في زاهدان مساء الثلاثاء، الا انهم لاذوا بالفرار بعد ان واجهوا رد رجال الامن الداخلي في المركز، ولم تحدث خسائر في الأرواح أو الممتلكات اثر الاعتداء على المركز.

واضاف البيان: تمت معرفة وملاحقة هؤلاء الافراد بالتعاون مع أهالي المنطقة، وسيتم القبض عليهم وتسليمهم للقضاء قريبا.