إحباط هجوم ضد "طائفة يهودية" في إستراليا

شفق نيوز/ احبطت الشرطة الأسترالية، الأربعاء، مخططاً لهجوم استهدف طائفة يهودية قرب سيدني، فيما أكدت العثور على وحدة كبيرة متنقلة تحتوي على متفجرات.

وقال ديفيد هدسون نائب رئيس شرطة نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي إن "الشرطة عثرت على العربة يوم 19 كانون الثاني/ يناير في حي دورال على بعد حوالي 36 كيلومترا إلى الشمال الغربي من وسط سيدني".

وأضاف هدسون، "كانت تلك الوحدة تحتوي على كمية من المتفجرات، وهناك بعض المؤشرات على أن تلك المتفجرات كانت ستستخدم في شكل من أشكال الهجوم المعادي للسامية".

وأشار هدسون، إلى "احتواء التهديد بالكامل ولم يعد هناك تهديدات أخرى للطائفة اليهودية"، مبينا أن "الشرطة اعتقلت أشخاصا لكنه لم يكشف عن عددهم أو التهم الموجهة إليهم".

وقال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز إن "أكثر من 100 من أفراد الشرطة يحققون في الواقعة في إطار عملية مشتركة بين شرطة الولاية والشرطة الاتحادية لمكافحة الإرهاب".

وتابع: "اكتشفنا واقعة كان من الممكن أن تسقط عددا كبيرا من الضحايا. ولا يمكن وصفها إلا بشيء واحد، الإرهاب".