إحباط هجوم "إرهابي" في مركز ترفيهي بمدينة بيتيغورسك الروسية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الأربعاء، إحباط هجوم إرهابي في أحد المراكز الترفيهية في مدينة بيتيغورسك الروسية واعتقال الشخص الذي كان يخطط لتنفيذه، مؤكداً أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي محظور.

وجاء في بيان صادر عن مركز العلاقات العامة في الجهاز الأمني الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملا إرهابيا كان يُخطط لتنفيذه في مدينة بيتيغورسك، في إقليم ستافروبول، من قبل مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، وهو عضو في منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا. وكان الإرهابي ينوي تنفيذ الهجوم في أحد المراكز الترفيهية".

وأشار البيان إلى أن الجاني "أجرى استطلاعا للمكان، واشترى أسلحة ومكونات لصنع عبوات حارقة يدوية".

وأضاف البيان: "كان الجاني يخطط للسفر إلى سوريا، بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، للمشاركة في العمليات القتالية. ونتيجة للإجراءات العملياتية والاستخباراتية التي تم اتخاذها، تم تحديد هوية الشخص وتوقيفه في الوقت المناسب".

ووفقا للبيان تم "العثور في منزل الجاني على زجاجات تحوي خليطا حارقا تمت مصادرتها، وفتح تحقيق جنائي بتهمة محاولة تنفيذ عمل إرهابي".